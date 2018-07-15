AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bu Pazar akşam saat 19:30’a kadar kadar Ay Aslan burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Bedenimizdeki enerjiyi tüketmemiz gerek. Kalp, nabız, sırt ve dolaşım sistemimiz hassas olacaktır. Tansiyon ve kalp problemi olanlar ekstra dikkatli olmalılar. Beslenmede protein günleri, zengin besinler tüketme meylinde olabiliriz. Protein alımında aşırıya kaçmamalı, bol sıvı tüketmeli, ve meyve yemeliyiz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; entelektüel, bilimsel, anlayışlı, insanlara candan yaklaşan, bağımsız bir insansınız. Güçlü karakterinizle üstesinden gelemeyeceğiniz konu yok. Çalıştığınız ortamlarda sivrilen kişiliğiniz ve meydan okuyan tavırlarınız zaman zaman zorluk yaşatabilir. Bu sene aile hayatınıza ve ev ortamlarınıza önem verebilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün keyifli, rahat ortamların etkisiyle hareket edebilirsiniz. Özel ilişkilerinizin konusu açılabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde ve sevgiyi ifade ediş şeklinizde içinizden geldiği gibi davranmak yerine daha mantıklı ve akıllı adımlar atacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, birkaç günden beri etkili olan yoğun çalışma nedeniyle vaktinizi ev ortamında geçirebilirsiniz. Enerjiniz yüksek çalışmayabilir. Çözüm aradığınız ailevi konulara eğilmek için uygun bir gün olacak. Karşılaşacağınız bazı olaylar üzerinizde olumlu etkiler yaratabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yakın çevre işleriniz ve ilişkileriniz gündeminizde olacak. Geçmiş konu ve olaylar daha fazla konuşulabilir. Aşk hayatınızda içinizden geldiği gibi davranabilir ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Kendi isteklerinize yönelebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sahip olduklarınız ve para konuları gündeminizde olabilir. Parasal konuşmalar, halledilmesi gereken meseleler ön planda olacak. İşinizdeki gelişmeleri bugün gözünüz görmeyecek, daha çok aileniz ve evinizdeki oluşumlarla ilgilenmek isteyeceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, hayatınızla ilgili alanlarda girişken ve atak davranarak başlayabilirsiniz. Kendinizin istediklerini yapmak ve kafanıza göre takılmak isteyeceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri arkadaşlarınızla paylaşın ve bugününüzü daha çok sosyal ortamlarda bulunarak geçirin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu Pazar isteksiz olabilir, kafanızda işleri ve yapmanız gerekenleri büyütebilirsiniz. Aslında maddi konularda kendinizi tutarak pratik davranmayı başaracaksınız. Yalnız olmak veya kalabalıklar içinde kendinizi yalnız hissetmek gün içinde etkili olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınız ve dost meclisleri içinde bulunmak isteğiniz fazla olabilir. Katılmanız gereken bir davet veya organizasyon varsa gözler sizin üzerinizde olacak. Özel hayatınızdaysa ilişkilerinizde dengeyi oturtmakta zorlanabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, göz önünde olacağınız ve kalabalıklar arasında vakit geçireceğiniz bir gün olabilir. Çalışma hayatınızda bazı konuları gözden geçirmek, ortaklaşa para konularına eğilmek için uygun bir gün olabilir. Duygusal anlamda farklı konular ilginizi çekecek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kendinizi geliştireceğiniz alanlara yatırım yapmanız gerektiğinin farkındasınız. Arkadaş ortamınız sizi bazı planlarınız için harekete geçirebilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla paylaşımlarınızı arttırabileceğiniz gibi, sorunlarınıza çözümler üretebileceksiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ortaklaşa para konularınız devrede olacak. Ödeme ve masraflarınız gündeme gelebilir. Kafanızda bir çok düşünce var ve siz başkalarına bu konuları açmakta ve düşüncelerinizi paylaşmakta zorlanıyorsunuz. Hayata daha çoşkulu yaklaşmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız ve ikili ilişkileriniz aktif olarak bugüne başlıyorsunuz. Bugün fikirleriniz ve düşüncelerinizde keyfe eğilim olacağından yapacaklarınızı erteleyip, yenilikler peşinde koşabilirsiniz. Para alışverişlerinizde kendinizi kaptırmamaya özen gösterin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir şeylere hizmet etmek, kendinizi meşgul tutmak esas olacak. Planlarınızı gözden geçirmeye meyilli olacaksınız. Maddi konularda esneksiniz ve harcamalarınız artabilir, elinize geçen bir parayı rahatça savurmak isteyebilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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