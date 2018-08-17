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Hande Kazanova günlük burç yorumları
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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (17 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

17.08.2018 - 01:46 | Güncelleme:

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün  Ay Akrep Burcunda dolaşacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Genel anlamda; ikili ilişkilerde tutku ve cinsellik ön plana çıkabilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmeli, rüyalarımızı es geçmemeliyiz. Bugün ilişkilerimizde sevecen ve anlayışlı yapımızla hayata daha kolay sarılabiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR       

Bugün doğduysanız; mutlu, zeki, eleştirel, entelektüel, güçlü bir insansınız. Güçlü sezgileriniz, bir zorlukla karşılaştığınızda her zaman size yol gösterecek. Ateşli karakterinizle sabırsızlık etmemeli ve sizi geliştirecek işlerde yolunuzu çizmelisiniz. Kaygılarınızdan sıyrılmaya çalışın. Bu sene, şansınızı kendiniz yaratacak,  sorunlarınıza çözümler üreteceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Bugün özel hayatınızda önemli çözümler ve işler karşınıza gelebilir. Attığınız adımlarda doğru bir şekilde desteklendiğinizi bilmelisiniz. Ortak para mevzularına eğilebilir, vaktinizi gizemli konulara harcayabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün iş ve aşk hayatınızda olumlu adımlar atabilirsiniz. Özel hayatınızda kolay sinirlenmelere açık olsanız bile, kalabalık yerlerde, sosyal ortamlarda kendinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Özel alanlarınızda destekleyen planlar ve adımlar tatmin duygunuzu arttırabilir. Yapılması gereken işlerinize odaklanacak, yakın çevrenizin işleriyle haşır neşir olacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Bugün yerine getirdiğiniz sorumluluklar aile hayatınızda kendinizi iyi hissettirecek. Aşk hayatınız ve eğlenceli konulara yapacağınız harcamalara vereceğiniz tepkileri iyi kontrol etmeye çalışın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Aile ve ev hayatınızda bugün bazı olaylar sizi çabuk harekete geçirebilir. Duygu zenginliğinizin yüksek olması sevdiklerinize karşı daha korumacı bir yaklaşım sergilemenize neden olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU          

Aile sorumluluklarınız parasal konularla destekleniyor. İletişime dayalı işlerinizde kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Özel alanlarınızda duygusal olarak sevdiğinizle anlaşmaya, desteğe ihtiyacınız olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Büyük planlarınızın işlediğini görmek sizi mutlu edebilir. Hayat adımlarınızda kalıcı ve uzun vadeli işleriniz devreye girecek. Parasal konularda ne yapılması gerektiğini bileceksiniz. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Kişisel görüşleriniz, duygusal yönleriniz bugün daha önem kazanırken, sevdiğiniz insanlardan hayatınızı geliştirecek güzel adımlar karşınıza gelebilir. Sevildiğinizi ve sayıldığınızı görün.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Hayatınız adına üstlendiğiniz sorumlulukları, sosyal çevrenizdeki insanları işin içine katarak daha kalıcı noktalara taşımanız kaçınılmaz. Sadece olayları bu birkaç gün gözünüzde büyütmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Bugün uzun vadeli planlarınızda hayat sizi destekleyecek. Kariyerinizdeki güzel oluşumların gelecek adına daha iyi bir noktaya taşındığını göreceksiniz. Sosyal çevrenizdeki insanların bunda etkisi büyük olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Bugün onay almak istediğiniz işlerinizde ve konularda desteklendiğinizi göreceksiniz. Geleceğinize yönelik işlerinizde uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda şansınız yüksek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Hayatınıza yeni kararları sokacak, iş hayatınızda nasıl davranmanız gerektiğine dair önünüzdeki dönemi düzenleyip, planlar yapacaksınız. Öğrenmeye hevesiniz büyük ve farklı insanlara danışabilirsiniz.

Hande Kazanova / Habertürk

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