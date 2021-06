"ŞU AN EVLİLİK DÜŞÜNCESİ HAYATIMIZDA YOK"

İş insanı Alican Ulusoy ile uzun süredir aşk yaşayan Hande Subaşı, bu projelerde en büyük destekçisinin sevgilisi olduğunu da dile getirdi.

Gazetecilerin "Evlilik" ile ilgili sorularına da yanıt veren ünlü oyuncu, "Herkes bizim için iyi dileklerini iletiyor, sağ olsunlar ama biz şu an çok mutluyuz. Her şey yolunda ama şu an için evlilik düşüncesi hayatımızda yok" dedi.