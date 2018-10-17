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Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?

17.10.2018 - 08:40 | Güncelleme:

Balgam; beyaz, sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi veya siyah renklerde olabilir. Peki, balgam renkleri ne anlama geliyor? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Melih Çiçek, hangi balgam ne anlama geliyor sorusunun yanıtını verdi

  • 1 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    Balgam (mukus) farklı renklerde olabilir; beyaz, sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi, siyah. Peki balgamınızın rengi ne anlama geliyor? Balgamınızın rengi akciğerler ve solunum sisteminin diğer organlarla olan ilişkisi hakkında bir çok bilgi verir.

  • 2 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Melih Çiçek, balgam ve renkleri hakkında bilgi verdi.

  • 3 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    AÇIK

    Berrak mukus normaldir. Su, tuzlar, antikorlar ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerinden oluşur. Solunum yollarında üretildikten sonra, çoğu boğazın arkasından iner ve yutulur.

  • 4 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    BEYAZ

    Beyaz mukus burun tıkanıklığı sinyalleri verir. Burun boşluğu sıkışık olduğunda, dokular şişer ve iltihaplanır, bu da mukusun solunum yolundan geçişini yavaşlatır. Bu olduğunda, mukus daha kalın ve bulutlu veya beyaz hale gelir.

  • 5 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    SARI

    Sarı mukus, bağışıklık hücrelerinin enfeksiyon bölgesinde veya başka tür bir inflamatuar hasar bölgesinde çalışmaya başladığını gösteriyor. Beyaz kan hücreleri, mikroplarla savaşmaktan sorumlu olan bağışıklık sisteminin hücreleridir. Enfeksiyonla savaşmaya devam ederken, mukusa sarımsı bir renk verirler.

  • 6 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    YEŞİL

    Vücutta solunum sisteminin bakterilerle iltihaplanması nedeniyle oluşan balgam yeşil renkte olabilir. Özellikle akciğer apsesi, kronik bronşit, bronşektazi, zatürre gibi akciğer hastalıklarında kişilerde yeşil balgama rastlanır.

  • 7 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    Astım hastalarında da yeşil balgam görülebilir. Bağışıklık yanıtı sırasında üretilen beyaz kan hücreleri, mikroplar ve diğer hücreler ve proteinler balgama yeşil renk verir.

  • 8 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    KIRMIZI

    Kırmızı balgam kanın varlığına işaret eder. Balgamda kan görülmesine ilişkin pek çok neden vardır.

  • 9 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    Solunum yolu enfeksiyonları (öksürük gibi) bazen akciğerlerde veya hava yollarında küçük kan damarlarının tahrişine neden olabilir ve bu da kanamalara sebep verebilir. Diğer durumlarda mukustaki kan ciddi bir tıbbi durumun varlığına işaret edebilir.

  • 10 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    KAHVERENGİ

    Kahverengi balgam muhtemel bir kanamayı gösterebilir ve eğer öyleyse, muhtemelen bir süre önce meydana gelen kanamadan kaynaklanıyor olabilir. Parlak kırmızı veya pembe balgam, kanamanın daha yakın bir tarihte olduğu anlamına gelir.

  • 11 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    SİYAH

    Siyah mukus mantar enfeksiyonunun varlığına işaret edebilir. Siyah balgamı olan biri, özellikle bağışıklık sisteminin zayıflamış olması durumunda derhal doktora başvurmalıdır.

  • 12 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    NE ZAMAN BİR DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ?

    Yeşil, sarı veya kalınlaşmış balgam varlığı daima bir enfeksiyonun varlığına işaret etmez.

  • 13 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    Ayrıca, bir enfeksiyon varsa, balgamın rengi, bir virüs, bir bakteri veya başka bir patojenin buna neden olup olmadığını belirtmez. Basit bir alerji de mukus renginde değişikliğe neden olabilir.

  • 14 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    Beyaz, sarı veya yeşil mukusu olan, bu belirtileri birkaç günden fazla gösteren veya ateş, titreme, öksürük ve sinüs ağrısı gibi diğer semptomları olan insanlar, doktorlarını ziyaret etmelidir. Bununla birlikte, doktordan randevu almadan evde birkaç gün beklemek büyük olasılıkla iyidir.

  • 15 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    Yeni, koyu kırmızı, kahverengi, siyah veya köpüklü balgam belirtileri gösteren biri randevu almak için hemen doktorlarını aramalıdır. Bu semptomlar, derhal tedaviyi gerektiren daha ciddi bir tıbbi durumun belirtileri olabilir.

  • 16 Hangi balgam rengi ne anlama geliyor?
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    Beyaz, sarı veya yeşil balgama sahip olmak, genellikle evde tedavi edilebilir. Dinlenmeye ve bol bol su içmeye çalışın.

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