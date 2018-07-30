7 | 23

YENGEÇ BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?

Duygusal ve hassas Yengeç burçları en ufak şeylere alınganlık yapabilir. Daha siz ne olduğunu anlamadan size bilenir, eski defterleri açar ve daha da kızar. Öte yandan kırıldığı konuları içine attığından siz ne olup bittiğini anlayamayabilirsiniz.