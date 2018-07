9 | 23

ASLAN BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?

Aslan erkeği hatasını telafi etmek için her yolu deneyip özür dilerken, Aslan kadınları karşısındakini kızdırdığında sessizliğe gömülür. Çünkü egoları yüksek Aslanlar, hatasını pek kabul etmez. Her zaman her koşulda mutlaka o haklıdır. Dediğinin yapılmaması onu çileden çıkarabilir.