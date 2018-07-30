KOÇ BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Koçların fevri çıkış ve ani patlamalarla karşısındaki kişiyi kırdığını söyleyebiliriz. Enerjik, inatçı ve biraz da patavatsız olan Koç burçları özür dilemelerini gerektirecek bir şey yaptıklarını ya da söylediklerini pek düşünmezler.
Karşısındaki kişi bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirince basitçe özür dilerler. Çünkü özür dilemek onun için gereksiz bir detaydır. Bu nedenle Koçtan daha fazlasını beklemek biraz hayal olur.
BOĞA BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Oldukça sabırlı olan Boğaları kızdırmak çok zordur. Boğalar genellikle ufak tefek kırgınlıkları içine atar. Ancak bu kırgınlıklar birikince Boğaların öfkesini dindirmek çok zor olur.
Ne kadar uzun süre sabrettiyse öfkesi de o derece yıkıcı olur Boğaların. Özür dilemek biraz düşünmeye ve zamana ihtiyaç duyar. Eğer konuyla ilgili haksız olduğunu düşünüyorsa gocunmadan özür diler ve yaşananları arkasında bırakır.
İKİZLER BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Modu sürekli değişen İkizler burçlarını kızdırmak kolaydır. Çünkü onun kızgınlığı kendi huzursuzluğuyla alakalıdır.
Herhangi bir şeye çabuk sinirlense de siniri uzun sürmez. Eğer haksızsa özür dilemeyi bilir, haklıysa da karşısındakinin hatalarını yüzüne vurmaktan çekinmez.
YENGEÇ BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Duygusal ve hassas Yengeç burçları en ufak şeylere alınganlık yapabilir. Daha siz ne olduğunu anlamadan size bilenir, eski defterleri açar ve daha da kızar. Öte yandan kırıldığı konuları içine attığından siz ne olup bittiğini anlayamayabilirsiniz.
Darıldığında uzun bir sessizliğe gömülmeyi ve iletişim kurmamayı tercih eder. Anaç olmalarıyla bilinen Yengeç burçları sözlü değil, davranışlarıyla özür diler. Örneğin kendini affettirmek için en sevdiğiniz yemeği yapabilir.
ASLAN BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Aslan erkeği hatasını telafi etmek için her yolu deneyip özür dilerken, Aslan kadınları karşısındakini kızdırdığında sessizliğe gömülür. Çünkü egoları yüksek Aslanlar, hatasını pek kabul etmez. Her zaman her koşulda mutlaka o haklıdır. Dediğinin yapılmaması onu çileden çıkarabilir.
Eğer Aslanların haksız olduklarını "belgelerle" kanıtlayabilirseniz onlardan bir özür kapabilirsiniz. Özür kelimesini kullanmasa bile reddedilemeyecek bir jestle gönlünüzü alabilir.
BAŞAK BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Detaylara takılan ve titiz Başak burçlarını kızdırmak çok da zor olmasa gerek! Baştan savma iş yapmak veya onun düzenini bozmak onları sinirlendirmeye yeterlidir.
Başak hata yaptığı zaman özür dilemekten çekinmez, ancak meseleyi iyice ölçüp tartması gerekir. Özür için siz geç olduğunu düşünseniz de onun için hiçbir zaman geç değildir.
TERAZİ BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Kavga etmekten nefret eden, uyumlu Teraziler sinirlenmemeye ve sinirlendirmemeye özen gösterir. Huzursuzluk onlara değildir.
Tartışma sırasında diplomatik davranır. Ancak haksızlığa uğramak ya da uğrandığını görmek onları çileden çıkarır. Bir süre sonra eğer aşırı fevri davrandıysa özür dilemesini bilir.
AKREP BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Kafasında senaryolar üretmekten kendini alamayan Akrep burçları, kuşkucu ve kıskanç yapısıyla bir anda parlayabilir. Akrepler yemeğini hatta arkadaşlarını bile paylaşmayı sevmez. Her zaman ortamlarda en sevilen olmayı ister.
karşısındakini kıskandığı anda kırıcı olabilir. Öte yandan Akrepler özür dilemenin bir formalite olduğuna inanır. Değişimden hoşlanmayan bu burçlar, net bir özür dileyerek işleri yoluna koymayı ister.
YAY BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Yaylar karşısındaki insanın düşüncelerini dikkate almadan kırıcı hareketlerde bulunabilir. Birini kırdıklarının pek farkına varmazlar. Ancak karşısındakini kırdıklarını fark ettikleri anda kuru özürle durumu geçiştirmezler.
Neden öyle bir söz söylediğini ya da davranış sergilediğini detaylıca anlatır. Kendine has bir şekilde özür diler.
OĞLAK BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Hata yapan, sorumsuz davranışlarda bulunan kişi, bir gün mutlaka Oğlakların gazabına uğrayacaktır!
Hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığında bunu son derece ciddi ve net bir şekilde ifade eder. Böyle zamanlarda karşısındakini kırabilir. Ancak mantığıyla hareket eden Oğlaklar haksızlık yaptığında içtenlikle özür diler.
KOVA BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Özgürlüğüne düşkün Kovalar, sınırlandırıldığını düşündüğünde öfkesine hakim olamaz. Bu nedenle çizgiyi aşan insanlara karşı tavrı çok net olur. Ancak Kovalar, kızgınlığını kavgaya dönüştürmez pek. Kavga edince de basit bir özürle durumu geçiştirir.
BALIK BURCU NASIL ÖZÜR DİLER?
Hassas ve kafasında olayları büyütmeye meyilli olan Balıklar, çok çabuk kırılmaya meyillidir. Genellikle duygularıyla hareket eder. Karşısındaki istemese de fedakarlık yapar durur. Sonra da yaptığı iyiliklerin takdir edilmediğini düşünür. Balık burçları hemen hemen bu nedenlerle küser.
Genellikle kendilerini haklı görür ve özür dilemeyi pek bilmez. Balık burçları yaptığı fedakarlıklardan dem vurup özür dilettirir genellikle.
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