Haberler Gündem Eğitim Hangi illerde okullar tatil edildi?

Hangi illerde okullar tatil edildi? Yurtta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı yaşanan illerde okullar tatil ediliyor. İşte kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler... Ajanslar Giriş: 09.01.2024 - 22:32 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:32 facebook

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EDİRNE Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.