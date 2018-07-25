Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada 36 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kuzey yönündeki iniş ve kalış pistinin zarar gördüğü ve bu nedenle çarşamba sabahına kadar hava trafiğine kapatıldığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre, havalimanının internet sitesinde ise havalimanının kapalı olduğu uçuşları bulunan yolcuların havalimanına gelmemeleri istenildi.

Havalimanının hava trafiğine kapatılması nedeniyle 41 uçuşun gerçekleşemediği ve alana inmesi gereken 44 uçağında Düsseldorf ve Paderborn kentlerindeki havalimanlarına yönlendirildikleri kaydedildi.

Uçuşların iptal olması nedeniyle yolcuların bir kısmı evlerine geri gönderilirken evlerine gitme imkanı bulunmayanlara portatif yataklar verildiği belirtildi.

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