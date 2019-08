Happening Now kapılarını açıyor!

Artnivo, Artweeks Akaretler kapsamında, üç haftalık canlı performanslara ve sürekli değişen eser yerleştirmelerine geçici sergi mekanında kapılarını açıyor. Harvard Business Review Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşen, Özge İnal küratörlüğündeki sergide Gizem Aksu, Alper Aydın, Selin Balcı, Zeynep Beler ve Emin Yu, Fatma Çiftçi, Pınar Derin Gençer, Nazlı Gürlek, Onur Karaoğlu, CM Kösemen, Seyhan Musa ve Mehmet Öğüt, Aydın Teker, TUNCA ve Gülhatun Yıldırım sanatçı olarak yer alıyor.

Performans sanatı aracılığı ile doğa-beden diyaloğuna odaklanan “Happening Now” sergisi, yaşayan dünyadaki birbirine bağlı ilişkileri ele alan ekolojinin kapsamındaki kavramları ve durumları, başka bir ifade biçimiyle gözlemlemek, yorumlamak, keşfetmek ve bağ kurmak için alan yaratacak.

Günümüzde özellikle iş dünyasında da yoğun olarak konuşulan ve düşünülen dönüşüm, adaptasyon ve döngü kavramları, performansın kendine özgü yaklaşımıyla sanatçılar tarafından yorumlanacak. Ayrıca sergi, performans kavramının ana dinamiği oluşturduğu iş dünyasındaki öne çıkan temel yaklaşımları şekillendiren kavram seti ile de bağlamsal bir köprü kurmayı hedefliyor.

Üç haftalık bu canlı süreçte sanatçılar, geçmişten getirdiğimiz, geleceğe etki ettiğimiz ama şu an gerçekleşen çevresel müdahalelerimizi ve doğa ile ilişkimizi kendi üretim biçimleri ile deneyimleyecekler. Aktif ve değişen bir sergi olan “Happening Now”, interaktif katılımla gerçekleşecek bazı performanslarda, insanın diğer organizmalarla ve fiziksel faktörlerle kurduğu bağlantıya benzer biçimde, ziyaretçiler ve sanatçılar arasında etkileşim alanı sağlayacak.

Ziyaretçiler ve sanatçılar, mekandaki bir odada kayıp bir adanın son gününe doğru ters-yüz edilmiş bir yolculuk yaparken, diğer bölümlerde İstanbul’un gözle görülemeyen küf mantarları ile harita çıkaracak, deneysel diyaloglarda ses, hareket ve görüntü aracılığıyla etkileşime geçecek, canlı resim süreçlerine dahil olacak, kolektif üretim ve geleneksel pişirme yöntemlerini paylaşacaklar.

Sergi süresince ayrıca beslenme, beden farkındalık ve ekoloji üzerine atölye çalışmaları düzenlenecek. www.artnivo.com sayfasından ve sosyal medya hesaplarından performans ve etkinliklerin tarihleri takip edilebilir.

“Happening Now”, 03 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında Akaretler No:21’de ziyarete açık olacak.

Gizem Aksu

NO MORE HOLES IN THE SOUL!

NO MORE HOLES IN THE SOUL! göz kırptıklarımız, göz yumduklarımız, gözümüzü alanlar, gözümüzün önünde olanlar, gözümüze sokulanlar ve gözümüzü kaçırdıklarımız üzerine; beden, kozmoloji ve ekoloji alanlarında gezinen bir performanstır.

Konsept, Koreografi & Yönetim: Gizem Aksu

Performans: Melissa Ugolini, Aslı Öztürk, Gizem Aksu

Video: Derin Cankaya

Müzik: Ah! Kosmos, document1, ANOHNI

Animasyon: Nina Paley

Ayı Mask: Leyla Okan

Gülhatun Yıldırım

Döngü | Cycle

Bir çarpışma.

Yüzleşme gibi.

Ama daha çok iyileşme.

Kendini açıp, kendine saran.

Eriyen. Bozulan. Birleşen.

Yayılan. Sıkışan. Açılan.

Öğrenilen. Açıklık. Unutulan.

Kaybolan. Uzakta. Zaman.

Değişen. Dokunan.

Dolu. Akışta.

Büyük su birikintisi.

Seyhan MUSA, Mehmet ÖĞÜT

KATARSİS 2.0

Ekosistemdeki çeşitli fiziksel faktörler ve canlı organizmalar arasındaki etkileşim gibi sanatçı ikilisi de işitsel / görsel verileri ve bedenlerini kullanarak birbirleriyle etkileşime geçiyorlar ve performansta bir devamlılık oluşturuyorlar.

Onur Karaoğlu

VORDONİSİ

Geçmiş bir algı boyutu.

Bizi şu anda tutan şeyse duyularımız.

Algımız ve duyularımız bozulursa zamanda yolculuk yapabilir miyiz?

Geçmişe dönmenin bir yolunu bu şekilde bulabilir miyiz?

İstanbul açıklarında 1010 depreminde batan kayıp bir adanın son gününe dönmek bu şekilde mümkün olur mu?

Geleceğe gitmek ya da?

O adada yaşayan en son insanların bizden ne istediğini duyarsak bunlar hatıra mı olur, yoksa başka bir zamanda beklenmedik bir buluşma mı?

Bu performans, algımızı başka bir zamana yönlendirme denemesi olacak. Tüm kayıp hisler zamanın bir yerinde bizi bekliyor. Bu zamanın dışına çıktığımızda onlarla tekrar buluşacağız.

TUNCA

Aşure

Türkiye’deki ortak duygu paylaşımını teşvik edip yaşatan, kolektif üretimin ve pişirme yöntemlerinin devam etmesini sağlayan yiyeceklere belki de en iyi örnek aşuredir. Bu performans dahilinde, ülkenin çeşitli yörelerinden getirilen ürünler üzerinden çiftçiler ve lokal üreticilerle diyaloglar kurulacaktır. Bu diyaloglar sonucu şekillenen aşure tarifi, kurgulanan mekanda uygulanacak ve katılımcılarla beraber yenerek paylaşılacak; ekolojik beslenme konuları bu paylaşımlarla tartışmaya açılacaktır.

Bugün, insanın doğaya yaptığı deformasyonla doğayı tüketmesi sonucunda doğal besin kaynaklarımızın da tehdit altında olması söz konusu. Bu nedenle kolektif üretimler, ekolojik hareketler, doğayla uyumlu üretim politikaları, endüstrileşmemiş ve genetiğiyle oynanamamış tohumdan çiftçilik ve dolayısıyla yeni tarım politikaları daha da önem kazanmaktadır. Şimdilerde şehirde ya da taşrada birisi evinde aşure yaptığı zaman cevizin Kaliforniya’dan; nohutun Kanada’dan, fasülyenin İsrail’den, kuru meyvelerin Yunanistan’dan gelmiş olması ihtimal dahilinde. Belki şu an, aşureyi yerel üreticilerden bulabildiğimiz ürünlerle yaptığımız zaman tadına ve lezzetine dair ne tür değişiklikler olduğunu da deneyimleyebileceğiz.

C. M. Kosemen

Canlı Resim Seansları

Gerçeküstü ressam C. M. Kosemen, belli aralıklarla düzenleyeceği “canlı resim seansları” boyunca ürettiği yaratık tasvirleri ile bilinçaltı dünyasında bir keşif gezisi düzenleyecek. Kösemen’in ürettiği eserler, sergi ilerledikçe çalışma mekânı etrafında birikecek ve çoğalacak.