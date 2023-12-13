'Happy Together' puzzle serisi tanıtıldı

Brieflyart Galeri, Türk çağdaş sanatını her yaş grubuna ulaştırmak amacıyla, ülkemizin önde gelen sanatçılarının eserlerinden sınırlı sayıda üretilmiş puzzle’ları sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Proje kapsamında şimdi de Türkiye’nin önde gelen ve uluslararası alanda tanınmış sanatçılarından M. K. Perker’in “Happy Together” başlığı altında sergilediği eserlerinden üçü, puzzle formunda sanatseverlerle buluşuyor.

Sinem Sal-M.K. Perker

M. K. Perker’in, sınırlı sayıda üretilen puzzle serisinin tanıtımı dün akşam Brieflyart’ın Gümüşsuyu’ndaki adresinde gerçekleşti. Yılbaşı partisi konseptinde gerçekleşen özel davete Kalben, Funda Arar, Hatice Aslan, Nebil Özgentürk, Mine Söğüt, Balçiçek İlter, Sinem Sal, Banu Zeytinoğlu, Server Demirtaş, Yelda Cumalıoğlu, Gülsün Sami gibi çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Daha önce, Türkiye’nin grafitti alanındaki ilk temsilcisi, sanatçı Tunç “Turbo” Dindaş’ın Ada Vapuru ve İstanbul Blok adlı eserleri ile Türk çağdaş sanatının önde gelen temsilcilerinden Yusuf Taktak’ın İstiklal ve Gece Gündüz adlı eserlerini puzzle olarak sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. M. K. Perker’in üç farklı eserinden sınırlı sayıda üretilen puzzle’lar, serinin diğer seçenekleriyle birlikte Brieflyart’ın internet sitesinden satın alınabilir.