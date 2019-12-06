Hapşırmanın faydaları nelerdir? Hapşırmanın zararları

Hapşırmak vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Hapşırmamak için ağzı ve burnu kapatmak ise çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Hapşırmanın nedeni, üst solunum yolunda bulunan ve dışardan aldığımız mikropları süzmeye yarayan süzgeçler vardır. Bu tüyler ciğerlere zararlı maddelerin girmesini engelleyerek, hastalıklardan korunmamızı sağlar. Bu süzgeç görevi gören tüylere rağmen akciğerlerimize zararlı maddeler girebilmektedir. Bu zararlı maddelerin dışarı atılması için vücut hapşırma reaksiyonunu gerçekleştirir. Hapşırma esnasında vücutta oluşan basınç damarları genişleterek, kalbimize daha çok kan pompalar, sinüs ve gözyaşı kanallarımız açılır.

Hapşırma gerçekleştiğinde vücutta çok fazla basınç nedeniyle bayılmalar olabilmektedir. Ayrıca hapşırmayı engellemek için ağzın ve burnun kapatılması beyne zarar verir ve felç riski oluşturur.

Hapşırmanın sağlığa faydaları nelerdir?

Hapşırma esnasında hem kalbe hem de beyne gerekenden çok daha fazla kan pompalandığı için beyin ve kalbin rahatlaması sağlanır. Kan damarlarını genişletir.

Gözyaşı ve sinüs kanallarını açar.

Akciğerde bulunan zararlı maddeler vücuttan atılır.

Akciğerde bulunan havayı boşaltarak, taze hava girmesini sağlar.

Kalbimizi birkaç salise durdurarak dinlenmesini yardımcı olur.

Hapşırmanın zararları