Harekete geçmeye hazırlar

Ali Sunal, Gürgen Öz ve Onur Atilla'nın başrollerini paylaştığı, 'Hareket Sekiz', beyazperdeye polis memurunun maceralarını yansıtacak.
Komedi - aksiyon türündeki filmde Ali Sunal; sakar polisi, Onur Atilla; sinirli polisi, Gürgen Öz ise Rus iş adamını canlandırdı.
'Hareket Sekiz'de diğer başrolleri Devrim Yakut, Hakan Bilgin, Hakan Katipoğlu, Aykut Taşkın ve Bihter Dinçel paylaştı.
Ayberk Çınar'ın senaryosunu yazdığı, Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği 'Hareket Sekiz', 4 Ekim'de Türkiye ile birlikte 8 ülkede gösterime girecek.
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