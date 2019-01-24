Harf’ten ve Nota’dan: Kahveden gelir sesi

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın desteği ile 2018 yılı Ocak ayında başlayan ve edebiyat ile müziği bir araya getiren dinleti dizisi “Harf’ten ve Nota’dan” yeni sezonuyla müzikseverlerle buluşuyor. Geçen sezonda Türk edebiyatıyla klasik Türk müziği arasındaki yakınlıkların izini süren dizi, bu kez kültür tarihimizden çeşitli temalara odaklanıyor. İlk dinleti, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın birçok kitap ve sergisine konu olan “kahve”ye ve İstanbul kahvehanelerinde icra edilen müziklere ayrıldı.



Güzin Değişmez

“Harf’ten ve Nota’dan” dizisi 26 Ocak cumartesi günü “… kahveden gelir sesi” etkinliğiyle yeni sezona merhaba diyecek.

Kahvenin ve kahvehanelerin İstanbul’da 16. Yüzyıl’da başlayan öyküsünün ve şehrin yaşantısındaki yeri ve katkılarının anlatılacağı etkinlikte, yüzyıllar içerisinde buralarda seslendirilen müziklere kulak verilecek. Proje ve sunumu Nurinisa Eroğlu’na ait olan 2-“Harf’ten ve Nota’dan” dizisinin solisti Güzin Değişmez. Saz sanatçıları ise, Birol Yayla, Lütfiye Özer ve Taner Sayacıoğlu.





