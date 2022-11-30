8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu

Önal, milattan önce 6 binli yıllardan bu döneme kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emeviler'e başkentlik yapan tarihi bölgede gerçekleştirilen çalışmaların, ciddi bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle bölgedeki kazıların yıl boyu devam ettiğini hatırlattı.

BİLİM TARİHİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Tarihi Ulu Cami yakınında bulunan Harran Medresesi'nin bilim tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Önal, alanda daha önce yol ve koridor ile ders odalarının bulunduğun hatırlattı.

Harran'da, kazıların kuzey kesimde titiz ve yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Önal, şöyle devam etti:

"Medresenin avlusu oldukça geniş, etrafında da revaklar bulunuyor. Revaklar da avludan 10 santim yukarıda bulunuyor, Harran Medresesi yaklaşık 8 asırlıktır. Avlunun ortasında bulunan yaklaşık 70 santim yüksekliğinde podyumu ortaya çıkardık. Bu podyumun öğrenciler ve hocalar tarafından sohbet ve ders amaçlı kullanıldığını düşünüyoruz. Oldukça geniş podyum bu amaçla kullanılmış olmalı."

Kuyunun yaklaşık 13 metre yüksekliğinde ve oldukça zarif bir yapıda olduğunu belirten Önal, "Kuyudan suyu çekmeye yarayan düzenek sistemine ait sütunlar var. Bunu, şu an toprak altındaki diğer parçalarını da bulup sütün ve su sisteminin tamamını restore edip ayağa kaldıracağız." dedi.