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        Haberler Yaşam Harran kazılarının 30 yıllık emektarı

        Harran kazılarının 30 yıllık emektarı

        Harran Ören Yeri kazılarında 30 yıldır işçi olarak çalışan 54 yaşındaki Halil Aptekin, ömrünün sonuna kadar tarihi alandaki çalışmalarını sürdürmek istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:29
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Halil Alptekin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden olduğu belirtilen Harran Ören Yeri kazılarında 30 yıldır işçi olarak görev alıyor.

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        Harran'da yaşayan 10 çocuk babası Alptekin, 1951 yılından bu yana süre gelen ören yerindeki kazılara 1993'te işçi alınacağını duyması üzerine müracaatta bulundu. Kabul gören Alptekin, o tarihten bu yana günün ilk ışıklarıyla evinden çıkıp 2 kilometre yürüyerek ulaştığı kazı alanındaki mesaisine başlıyor.

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        Ören yerinin 13 asırlık sembolü Ulu Cami'nin minaresinin kalıntıları arasında görevini özveriyle sürdüren Alptekin, tarihin gün yüzüne çıkarılması için gayreti ve azmiyle de 80 kişilik kazı ekibinin en kıdemli işçisi olarak çaba gösteriyor.

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        "SON NEFESİME KADAR BURADA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

        Halil Alptekin, ömrünün büyük bölümünü ören yerinde çalışarak geçirdiğini söyledi.

        Tarihi mekanda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Alptekin, hem ailesini geçindirdiğini hem de ilçenin tanıtımına katkıda bulunmanın gururunu yaşadığını belirtti.

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        Kazılar sayesinde 10 çocuğunu büyüttüğünü vurgulayan Alptekin, şöyle konuştu:

        "1993'ten beri her yıl sezon açıldığında burada kazılarda çalışıyorum. Buradan kazandığımla evimin ihtiyaçlarını görüyorum. Çocuklarımın rızkını kazanmak için Allah ömür verdiği müddetçe burada çalışacağım.

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        Son nefesime kadar burada devam etmek istiyorum. Burada bana imkan sağlayan arkadaşlarıma ve kazı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

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        Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal da emeklerinden dolayı Alptekin'e teşekkür ederek, "Halil, bizim için burada bir işçiden daha fazlasıdır. Kendisi kazılarla özdeşleşen bir ağabey, ekibin önemli bir parçası" diye konuştu.

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        #Harran kazıları
        #Harran Ören Yeri
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