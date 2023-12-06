Harran kazılarının 30 yıllık emektarı

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Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal da emeklerinden dolayı Alptekin'e teşekkür ederek, "Halil, bizim için burada bir işçiden daha fazlasıdır. Kendisi kazılarla özdeşleşen bir ağabey, ekibin önemli bir parçası" diye konuştu.