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İşte Harry Potter'daki Hagrid'e benzetilen TikTok kullanıcısının değişimi!

Liv Ralph isimli genç kadın, bir zamanlar okulda görünüşü nedeniyle kendisine 'Hagrid' diyen akranları tarafından zorbalığa uğruyordu. Okuldan ayrıldıktan sonra 30 kilogram veren Ralph, değişimiyle sosyal medya kullanıcılarını kendisine hayran bıraktı

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  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan 25 yaşındaki Liv Ralph, öğrencilik yıllarında görünüşü nedeniyle zorbalığa uğruyordu.
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    Akranlarının Harry Potter filmindeki ünlü Hagrid karakterine benzeterek alay ettiği Ralph, uğradığı eziyetin ardından 30 kilogramı aşkın kilo verdi. 
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    Liv sarı saçları, düzgün fiziği ve stiliyle bambaşka birine büründü. 
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    Genç kadın kilo verme yolculuğunu sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra kitlesini büyüttü. 
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    Öyle ki öncesi ve sonrası fotoğraflarını TikTok'ta paylaşan Ralph'ın bir paylaşımı 5.4 milyondan fazla izlenme aldı. 
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    Değişimiyle sosyal medyada kendisine hayran bırakan Ralph, şimdilerde takipçilerine ilham veriyor. 
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    Liv, kilo verdiğinden beri erkeklerin artık ona 'zaman ayırdığını', onu dinlediğini ve ciddiye aldığını fark ettiğini söyledi.
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    Liv artık arkadaşları arasında 'insanları eğlendirmek' için gülünecek biri olarak görülmediğini belirtti. 
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    "Ne yazık ki, değerimin nasıl göründüğüme bağlı olduğuna inandırıldım..." diyen Liv, 'gerçek' arkadaşlarının onu yine de sevdiğini de sözlerine ekledi.
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    Uğradığı zorbalık karşısında sosyal medyada destek gören genç kadına ise "İnsanların öyle demesine gerçekten üzüldüm. Her halükarda güzel olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar çok acımasız" yorumu yapıldı.
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

    *Haberin görselleri Liv Ralph'ın TikTok ve Instagram hesaplarından alınmıştır. 

     

     
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!
  • Harry Potter'daki Hagrid'e benzetiliyordu... TikTok kullanıcısının değişimi şaşkınlık yarattı!

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