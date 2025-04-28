Harry Potter ve Felsefe Taşı film konseri Ankara'da

“Movies in Concert” etkinlik serisi kapsamında sahnelenen Harry Potter ve Felsefe Taşı™ film konseri, İstanbul’da yoğun ilgi gördü. 19-20 Nisan tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşen etkinlik, 2 günde yapılan 3 gösterimle yaklaşık 13 bin kişiyi ağırladı. Her yaştan Harry Potter hayranının ilgi gösterdiği konserde, izleyiciler film karakterlerinin kostüm ve aksesuarlarıyla etkinliğe renk kattı. Efsanevi besteci John Williams’ın unutulmaz müziklerinin, 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak seslendirildiği konser, sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Film, orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak dev ekranda gösterilirken, orkestra performansıyla filme eş zamanlı olarak canlı eşlik etti.

İngiliz şef Timothy Henty seyircilere Türkçe seslendi

İstanbul’daki performansta orkestra şefliğini, Kraliyet Müzik Koleji mezunu ve uluslararası kariyere sahip İngiliz şef Timothy Henty üstlendi. Henty, gösterim öncesinde seyircileri Türkçe olarak “Harry Potter konserine hoş geldiniz” diyerek selamladı ve şunları söyledi: “Bugünkü konser çok özel, sıradan bir konser değil. Bugün hayal gücümüzü serbest bırakmanızı ve burayı gerçek bir Harry Potter partisine çevirmenizi istiyoruz. O yüzden ekranda en sevdiğiniz karakterler ve anlar için alkışlamaktan ve tezahürat yapmaktan çekinmeyin. Tabii ki John Williams’ın harika müziği içinde duyacağınız her nota İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak çalınacak. Umarız konserden büyük bir keyif alırsınız.”