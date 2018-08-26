Hartlepool United - Chesterfield karşılaşma önü

Hartlepool United ve Chesterfield, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 9 puanlı Hartlepool United 12. sırada bulunuyor, Chesterfield 9 puana sahip ve 11. sırada. Hartlepool United son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chesterfield son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 744. İddaa'da Hartlepool United kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Chesterfield kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hartlepool United son hafta oynanan Chesterfield maçında 0-1 yenildi.

Chesterfield ise Hartlepool United karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hartlepool United, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Chesterfield ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chesterfield, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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