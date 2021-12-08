Gazeteci Nihat Genç ile komedyen Hasan Can Kaya arasında sosyal medyada tartışma çıktı.

Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında bir kesiti paylaşan Genç, "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor" ifadelerini kullandı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında Güngören, İstanbul'da doğmuş Türk komedyen ve stand-up sanatçısıdır.

1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı.