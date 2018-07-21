Tarihi ilçede Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Türbesi ve Kale Kapısı'nın 1,5 ay içinde taşınması planlanıyor.



Bulut Kutlu'nun haberine göre, Türkiye'de ilk defa kullanılan sistemle 'Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı' (SPMT) kullanılarak yeni yerine götürülen 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin ardından baraj suları altında kalacak 283 mezar geçen ay taşınmıştı. 7 eser için de taşınma işlemi başladı. İlk etapta 2 bin ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, bin 500 tonluk İmam Abdullah Türbesi ve Kale Kapısı'nın bütün olarak taşınması planlanıyor. Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Türbesi'nin 8'er saatte taşınması hedefleniyor. 1.5 ay içinde taşınması planlanan bu eserler için hazırlıklar sürüyor. Ardından diğer eserler olan Er Rızk Cami ve Minaresi, Sultan Süleyman Cami ve Minaresi, Eyyübi Cami taşınacak.





EVLER VE İŞYERLERİ TAMAMLANMADI



Hasankeyf Kültür Turizm Derneği Başkanı Zeydan Ayhan, ilçe halkının kalacağı evler ve işyerlerinin tamamlanmadığını belirterek, "O yüzden şu an Hasankeyfliler'in içindeki duruma baktığımız zaman yerleşim yerleri tam olarak bitmeden geçemeyiz. Çünkü yeni yerde hayatla ilgili henüz bir şey yok" dedi.





ESKİ ÇARŞIYI BİR AN ÖNCE BOŞALTMAK İSTİYORLAR

Er Rızk Cami, Kale Kapısı ve Sultan Süleyman Cami'nin taşınmasının düşünüldüğünü belirten Ayhan, "Er Rızk Cami ile Kale Kapısı taşındığı zaman çarşıdan geçilmek zorunda. O yüzden eski çarşıyı bir an önce boşaltmak istiyorlardı. Hasankeyfliler izin vermediği için küçük çaplı bir eylem oldu. Vazgeçtiler buradan. Sultan Süleyman Cami'nin önce taşınması için karar alındı. Şu an Sultan Süleyman Cami'nin minaresinde küçük bir restorasyon çalışması var. Onu önce taşımayı planlıyorlar" şeklinde konuştu.



VATANDAŞLAR EYLÜL EKİM GİBİ YENİ KONUTLARA TAŞINACAK



Aktivist ve Hasankeyf gönüllüsü Ömer Güzel de, "Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma sisteminin aynısı ile Artuklu Hamamı, Zeynel Bey Türbesi ve Kale Kapısı tek parça halinde taşınacak. Kale ve minarelerimiz tek taş olarak parça halinde sökülüp yeni Hasankeyf yerleşkesine monte edilecek" dedi. Daha önceki süreçte Hasankeyf'in eski çarşısının boşaltılması için bir çalışma yapıldığını belirten Güzel, "Vatandaşların mağduriyetini göz önünde bulundurarak 2-3 ay daha ertelediler. Tabi ki şu andaki süreç yeni yerleşim alanının çalışma işlemlerinin hızlandırılması anlamında bizim için çok önemli.

Şantiye alanlarının merkezi yerde olması nedeniyle vatandaşlar büyük bir zorluk çekmekte. Bunun bir an önce yeni yerleşim alanına taşınması, konutların hızlanması için talimat verilmiş. Eylül ekim gibi vatandaşlar yeni konutlara taşınacak" diye konuştu.

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