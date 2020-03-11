Hasta hangi şehirde

Gece saatlerinde son dakika gelen açıklama ile Türkiye'de ilk corona virüs vakasının görüldüğü artık resmi olarak duyuruldu. Sağlık Bakanı Koca, "Bu an burada olmamın nedeni; bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflıktır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bu akşam saatlerinde bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastamız bir erkektir" ifadelerini kullandı...

Bakan Koca, şöyle devam etti: "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir" diyerekte sözlerine devam etti.

HASTA HANGİ ŞEHİRDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ankara'da koronavirüste yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca, "Ben şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim akşam da açıklayabilirim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi şeffaf davrandım. Bunu açıklama gereğini hissettik. Hasta mahremiyetini söyledim. Bir şehri, bir hastaneyi ifade etmedim" diye konuştu.

İSTANBUL İDDİASI

Birçok sosyal medya hesaplarında vakanın görüldüğü il İstanbul olarak söylense de resmi makamlarca bu iddialara itibar edilmemesi yönde açıklama yapıldı.