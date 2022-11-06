Hastane dönüşü yaşanan kazada karı-koca öldü!

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ziynet Candan'ın hayatını kaybettiğini belirlerdi. Yaralılar, Yakup Candan ile Fahri Candan ve Gülşen Ertap ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Candan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakup Candan´ın rahatsızlanan eşi Ziynet Candan´ı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.