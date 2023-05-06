Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye yükseldi

"Çalışmalarımızın amacı tescilli kültür varlıklarındaki nitelikli malzemeyi enkazdan kurtarmak. Anadolu'da bu depremler sonucu yaptığımız enkaz arkeolojisi aslında dünyada bir ilk, o yüzden çalışmalarımız doğal olarak farklı bir metodolojiyi de mecbur kılıyor. Böylece derhal kendi özel metotlarımızla enkazdaki çalışmalarımıza başladık ve bugüne kadar toplamda 293 eserdeki çalışmalarımız bitti.