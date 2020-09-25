İHA

Arsuz ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekipler tarafından yangın mahalinde yakalanan ve göz altına alınan Fatih M. Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, İskenderun Adliyesine getirilen şahıs soruları cevapsız bıraktı. Elinde çakmakla yakalanan Fatih M'nin Gaziantep ilinden geldiği ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Yaklaşık üç saat savcılığa ve nöbetçi hakimliğe ifade veren Fatih M. tutuklanarak ceza evine gönderildi.