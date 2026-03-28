        Hatay'da sel: Köprü yıkıldı, yol çöktü

        Hatay'daki yağışta sel meydana geldi: Köprü yıkıldı, yol çöktü

        Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte debisi artan derede meydana gelen selle, köprü yıkılırken, yolda da çökme yaşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:26 Güncelleme:
        1

        Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte debisi artan derede sel yaşandı, köprü yıkıldı ve yolda da çökme yaşandı.

        2

        İHA'nın haberine göre, meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yağışlar sele neden oldu ve derelerin debilerinde artma yaşandı.

        3

        Harbiye Mahallesi'nde bulunan derenin debisi artınca üzerindeki köprüyü yıktı ve yolda çökmelere nedne oldu.

        4

        Yıkılan köprü ve yol nedeniyle Dekuk Şelalesi'ne araç yolu trafiğe kapandı.

        5

        Her gün Dekuk Şelalesi'ne yürüyüş yaptığını ifade eden vatandaş Ahmet Mansuroğlu, köprünün dün akşam saatlerinde sapasağlam olduğunu ama gece saatlerinde etkili olan selle birlikte hem köprünün hem de yolun zarar gördüğünü söyledi.

        6

        Ahmet Mansuroğlu, "Köprü, dün akşam şiddetli yağışlardan dolayı selle birlikte maalesef yıkıldı. Burası insanların uğrak yeri; yürüyüş yaptığı, gezmeye geldiği ve piknik yapmaya geldiği yer. Bizim şu anda yetkililerden istediğimiz burayı en kısa sürede daha güzel bir yere dönüştürmeleri" dedi.

        7
