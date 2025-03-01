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        Hatay'da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye desteği

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak ve tedavilerine destek olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamanda tekerlekli sandalye desteğinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:39
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        Hatay'da tekerlekli sandalye desteği
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde engelli vatandaşların sosyal hayata entegre olmalarını sağlamak amacıyla manuel ve akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ALO 153'e engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından iletilen talepler doğrultusunda Antakya Apaydın Mahallesi'nde ikamet eden Şehire Yıldız (53) ve Altınözü Oymaklı Mahallesi'nde ikamet eden Cemaleddin Yeyran'a (64) akülü araçları teslim edildi.

        Ekipler, Antakya Gülderen Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Bulanık (69) ve Antakya Derince Mahallesi'nde ikamet eden Sabahattin Sümer'e (66) manuel tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Vatandaşlar, akülü ve manüel araç taleplerini yerine getirdikleri için Başkan Öntürk’e teşekkürlerini iletti. Yetkililer, engelli bireylerin sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılması ve günlük hayatta karşılaşacakları zorlukları gidermek amacıyla akülü ve manüel tekerlekli araç dağıtımlarının süreceğini açıkladı.

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