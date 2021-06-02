Hatay'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, akşam saatlerinde Antakya-İskenderun Karayolu'nda meydana geldi.

Zırhlı askeri araç, iddiaya göre Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya yönetimindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen sivil araçlar yol kenarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsünün kızı Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ise ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA'nın haberine göre; hastanedeki yaralılardan sürücü baba Altan Türk de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazada yaralı askerin olmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.