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        Hatay´da depremzedelerin konteyneri yandı

        HATAY´da konteyner kentte, depremzede ailenin kaldığı konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:30
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        Hatay´da depremzedelerin konteyneri yandı
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        HATAY´da konteyner kentte, depremzede ailenin kaldığı konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Merkez Antakya ilçesine bağlı Derice Mahallesi´nde bulunan Manisa Konteyner Kent´teki bir konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede konteyneri saran alevlere ekipler müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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