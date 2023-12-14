Hatay´da depremzedelerin konteyneri yandı

HATAY´da konteyner kentte, depremzede ailenin kaldığı konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Derice Mahallesi´nde bulunan Manisa Konteyner Kent´teki bir konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede konteyneri saran alevlere ekipler müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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