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        Hatay'da tankerin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki tankerin lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:57 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:05
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        Hatay'da tankerin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki tankerin lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Erzin-Dörtyol kara yolunda seyir halindeki 33 AJL 844 plakalı tanker lastik kısmından alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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