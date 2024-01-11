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        Hatayspor´da Pendik mesaisi başladı

        Hatayspor,Süper Lig´inin 20´nci haftasında Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:50
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        Hatayspor´da Pendik mesaisi başladı
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        Hatayspor,Süper Lig´inin 20´nci haftasında Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Gaziantep FK maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular saha çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi´nde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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