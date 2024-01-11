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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:45
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde M.R.T'nin iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheli M.R.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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