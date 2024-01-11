Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde M.R.T'nin iş yerinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli M.R.T. gözaltına alındı.
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