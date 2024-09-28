Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Trabzonspor maçından puan veya puanlarla ayrılmak için takımla özel olarak ilgilendiği de öğrenildi.

Hatay ekibi, 90 dakika süren antrenmanda tam sahada çift kale maç oynadı. Bu haftayı 'BAY' geçecek olan Hatayspor, önümüzdeki hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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