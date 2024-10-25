Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremzedeler Hatay'da kışı yeni yuvalarında karşılayacak

        HATAY'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, kışa yeni yuvalarında girecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzedeler Hatay'da kışı yeni yuvalarında karşılayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, kışa yeni yuvalarında girecek.

        Kahramanmaraş depremlerinin yıkıma yol açtığı Hatay'da yıl sonuna kadar 44 bin 227 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda TOKİ'nin Antakya'nın Gülderen Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 665 konutluk projeden tamamlananlar sahiplerine kurayla teslim ediliyor. Konutlarına yerleşen depremzedelerden Cuma Önal (55), "Depremden sonra eşim ve 3 çocuğumla zor günler geçirdik. Depremlerde ailemle ben iyi durumdaydık ama akrabalarımızdan kayıplarımız oldu. Aksaray Mahallesi'ndeki evimiz depremlerde hasar alarak yıkıldı. Böyle bir evi beklemiyorduk, çok şükür bizlere nasip oldu, evimiz çok güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

        Aysel Önal (56) ise "Evimizden çok memnunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Aksaray Mahallesi'ndeki yıkılan evimin aynısı sanki planı bile aynı. Tabi üzüldük biraz ama yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan iddianamesi kabul edildi!
        Yenidoğan iddianamesi kabul edildi!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Harris ve Obama'dan birlikte miting
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremzedeler yeni konutlarına yerleşiyor
        Hatay'da depremzedeler yeni konutlarına yerleşiyor
        Alkollü yakalanan sürücüler yerine kan veren şüphelilere operasyon; 20 göza...
        Alkollü yakalanan sürücüler yerine kan veren şüphelilere operasyon; 20 göza...
        Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüphel...
        Hatay'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 20 şüphel...
        Damat davetiye dağıtırken kazada yaralandı, düğünü ertelendi
        Damat davetiye dağıtırken kazada yaralandı, düğünü ertelendi
        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
        Antakya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Antakya'da çıkan orman yangını söndürüldü