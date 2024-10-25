Depremzedeler Hatay'da kışı yeni yuvalarında karşılayacak

HATAY'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, kışa yeni yuvalarında girecek.

Kahramanmaraş depremlerinin yıkıma yol açtığı Hatay'da yıl sonuna kadar 44 bin 227 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda TOKİ'nin Antakya'nın Gülderen Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 665 konutluk projeden tamamlananlar sahiplerine kurayla teslim ediliyor. Konutlarına yerleşen depremzedelerden Cuma Önal (55), "Depremden sonra eşim ve 3 çocuğumla zor günler geçirdik. Depremlerde ailemle ben iyi durumdaydık ama akrabalarımızdan kayıplarımız oldu. Aksaray Mahallesi'ndeki evimiz depremlerde hasar alarak yıkıldı. Böyle bir evi beklemiyorduk, çok şükür bizlere nasip oldu, evimiz çok güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.