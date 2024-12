Yayladağı Hudut Kapısı'ndan da geçişler başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da Türkiye-Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurmasının ardından Suriyeliler, geçişlere başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da ülkelerine giden Suriyelileri uğurladı.

Suriye'nin muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, ülkelerine gitmek için sınır kapılarına akın etti. Hatay'ın Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Bölgedeki Suriyeliler, Yayladağı Hudut Kapısı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Kapıda işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine giriş yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Yayladağı Hudut Kapısı'na gelip ülkelerine giden Suriyelileri uğurladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "Suriye'deki son gelişmelerden sonra 2013 yılından bu tarafa kapalı olan Yayladağı Kara Hudut Kapımız Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası vermiş olduğu müjdeyle bugün itibarıyla açılmıştır. Bu süreçte 13 yıldır diktatörlük rejiminin baskısıyla ülkemizde bulunan Suriyeli misafirlerimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde onurlu, düzenli, güvenli bir geri dönüşünün tesisi için şu an itibarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlimizde Suriye'ye açılan 3 kapımız var. Bunlardan bir tanesi Kumlu'da bulunan Zeytindalı Kara Hudut Kapısı'dır. Şu an itibarıyla oradan geçişler zaten sağlanıyor. İkinci Kara Hudut Kapımız Reyhanlı ilçemizde bulunan Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'dır. Şu an itibarıyla oradan da geri dönüşler yapılıyor" diye konuştu.