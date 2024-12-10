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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (2)

        JANDARMADANSURİYELİLERE İKRAMHatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemleri tamamlanan Suriyeliler, aileleri, akrabaları ve yanlarına alabildikleri eşyalarla sınırı geçiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:30
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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (2)
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        JANDARMADANSURİYELİLERE İKRAM

        Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemleri tamamlanan Suriyeliler, aileleri, akrabaları ve yanlarına alabildikleri eşyalarla sınırı geçiyor. Sınırda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, işlemleri için bekleyen Suriyelilere su, meyve suyu ve kek ikram etti. Suriyeliler ve çocukları, jandarmaya teşekkür etti.

        CAN DOSTLARIYLA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

        Türkiye'de sahiplenip, baktığı 2 kedisiyle İdlib'e dönmek için bekleyen Mustafa Hac Kadir (27), "İstanbul'dan geldim, İdlib'e gideceğim. 6 yıldır Türkiye'deyim, otomobil tamirciliği yapıyordum. Şimdi savaş bitti, kız kardeşim ve kedilerimle birlikte ailemin yanına döneceğim. Memleketimi çok özledim. Kedilerimi küçükken almıştım. Burada baktım, şimdi birlikte gidiyoruz" diye konuştu.

        'HALEP'İ ÇOK ÖZLEDİM'

        Memleketi Halep'e dönmek için İstanbul'dan gelen Ahmed Şar (30) ise "10 yıldır buradayım, tekstil fabrikasında çalışıyordum. Halep'te iş ve para yok, tehlikeli. Aileme para gönderiyordum, onlara yardım etmek için gelmiştim. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bizi kabul etti ve misafir etti. Şimdi çok şükür savaş bitti, Esad da gitti. Haberi alınca çok mutlu olduk. 3 gündür ağlıyorum ve annemi görmek istiyorum. Halep'i çok özledim. Ailemle buluşunca birbirimize sarılacağız" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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