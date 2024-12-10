Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (2)

JANDARMADANSURİYELİLERE İKRAM

Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemleri tamamlanan Suriyeliler, aileleri, akrabaları ve yanlarına alabildikleri eşyalarla sınırı geçiyor. Sınırda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, işlemleri için bekleyen Suriyelilere su, meyve suyu ve kek ikram etti. Suriyeliler ve çocukları, jandarmaya teşekkür etti.

CAN DOSTLARIYLA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Türkiye'de sahiplenip, baktığı 2 kedisiyle İdlib'e dönmek için bekleyen Mustafa Hac Kadir (27), "İstanbul'dan geldim, İdlib'e gideceğim. 6 yıldır Türkiye'deyim, otomobil tamirciliği yapıyordum. Şimdi savaş bitti, kız kardeşim ve kedilerimle birlikte ailemin yanına döneceğim. Memleketimi çok özledim. Kedilerimi küçükken almıştım. Burada baktım, şimdi birlikte gidiyoruz" diye konuştu.