Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 11 yıl sonra geçişlere açılan Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye başladı.

Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Yayladağı ilçesindeki sınır kapısının önüne gitti.

Ayrıca işlemlerin daha da hızlanması için sınır kapısı yakınında Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı da konuşlandırıldı.

Bu süreçte 13 yıldır diktatörlük rejiminin baskısıyla Türkiye'de bulunan Suriyeli misafirlerin de onurlu, düzenli ve güvenli geri dönüşünün tesisi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"İlimizde Suriye'ye açılan 3 kapımız var. Bunlardan bir tanesi Kumlu'da bulunan Zeytindalı Kara Hudut Kapısı'dır, şu an itibarıyla buradan geçişler zaten sağlanıyor. Diğer taraftan ikinci kara hudut kapımız Reyhanlı'da bulunan Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'dır. Şu an itibarıyla orada da geri dönüşler yapılıyor. Bugün de yaklaşık 11 yıldır kapalı olan Yayladağı Kara Hudut Kapımız Suriyeli misafirlerin geçişi için hazırlanmış durumda. Bu geçen sürede gerek burasının donanımı, gerek sistemi dahil bunların tamamı şu an itibarıyla gözden geçirilmiştir. Burada gümrük işlemleri başta olmak üzere göç ve göç işlemleri, emniyetle ilgili pasaport işlemleri de dahil bunların tamamı şu an itibarıyla bu hizmetler burada verilmektedir.