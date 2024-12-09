Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı

Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı’nı da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz” dedi.

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