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        Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:36 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:40
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        Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

        Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı’nı da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz” dedi.

        Yayladağı Hudut Kapısı'nın, 2013 yılında geçici süreliğine kapatılması kararı alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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