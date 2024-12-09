Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda (2)

MOBİLHİZMET BİRİMİ SINIRDA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor. Gönüllü geri dönüş yapacakların işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanlığı’na ait mobil hizmet birimi de sınıra getirildi. İşlemler hem sınır kapısında hem de mobil hizmet biriminde yapılmaya başlandı.