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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda (2)

        MOBİLHİZMET BİRİMİ SINIRDAHatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:00
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda (2)
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        MOBİLHİZMET BİRİMİ SINIRDA

        Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor. Gönüllü geri dönüş yapacakların işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanlığı’na ait mobil hizmet birimi de sınıra getirildi. İşlemler hem sınır kapısında hem de mobil hizmet biriminde yapılmaya başlandı.

        VALİ MASATLI, İNCELEME YAPTI

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelip, çalışmaları takip etti. Sınırı geçen Vali Masatlı, tampon bölgede de Suriyelilerin yurtlarına dönüşünün sorunsuz sürmesi için beraberindeki heyetle incelemelerde bulunarak, "Burada bekleyenlerin, geri dönüşünü sağlıklı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Sahada inceleme yapıyoruz. Sayıyla ilgili daha sonra bir açıklamada bulunacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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