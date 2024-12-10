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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturtu

        TÜRKİYE'deki Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:00
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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturtu
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        TÜRKİYE'deki Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçiş yapmaya devam ediyor. Hama’daki ailesinin yanına dönmek için kızı Aya (8) ile sınırda bekleyen Ahmed Meşan (34), “Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Burada Türklerle kardeş, akraba gibi olduk. Daha sonra buraya geri gelmek, kardeşlerimi ziyaret etmek istiyorum. Allah Türk halkından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” dedi.

        Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’da kontrolü ele almasının ardından Türkiye’deki çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönmek için bu sabah da Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Kapı önünde uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine geçiş yapmaya başladı. Yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin kolaylaştırılması için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na ait mobil hizmet birimi araçları da sınıra gönderildi. Bulundukları illerde göç idarelerine giden Suriyeliler, ikametgah belgelerini teslim ettikten sonra borcu ve sabıka kayıtlarının olup olmadığı kontrol ediliyor. Durum netleştirildikten sonra geçiş belgesi verilen Suriyeliler, geçici kimliklerini teslim ettikten sonra ülkelerine geri dönüyor.

        ‘KARDEŞ GİBİ OLDUK’

        Suriye’den 3 çocuğu ve eşini bırakıp Türkiye’ye gelen, sonrasında da 8 yaşındaki kızı Aya’yı yanına alan Ahmed Meşan, “Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Burada Türklerle kardeş, akraba gibi olduk. Daha sonra buraya geri gelmek, kardeşlerimi ziyaret etmek istiyorum. Ailem, eşim ve çocuklarım 11 yıldır beni bekliyor. Şimdi Esad gitti, savaş bitti. İnşallah memleketimize dönüyoruz. Allah Türk halkından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” dedi. Meşan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kızı Aya ile birlikte memleketi Hama’ya dönmek üzere sınırdan geçiş yaptı.

        ‘EVİMİZE GİDİYORUZ’

        Suriye’nin Hama kentine dönmek üzere sınıra gelen Mustafa Devriş de “7 yıldır Türkiye’deyim ve marangozluk yapıyordum. Rejim düştü, artık evimize gidiyoruz. Ailem ve yakınlarımın hepsi Hama’da. İç savaş süresince bizimle ilgilendiniz, bize sahip çıktınız. Türk halkına bizleri yıllarca misafir ettiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        ‘HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER’

        Mustafa el-Ahmed ise 10 yıldır Türkiye’de olduğunu belirterek, “Şimdi Allah’a şükür Esad gitti. Hama’ya döneceğim. Orada bir işim ve evim var. Türkiye bizlere kapılarını açtı, her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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