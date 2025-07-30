Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Miras kavgasında yengesini yaralayıp intihar etti

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde miras kalan arazinin paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada Ferhat Saf (48), yengesi D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras kavgasında yengesini yaralayıp intihar etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde miras kalan arazinin paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada Ferhat Saf (48), yengesi D.S.'yi tüfekle yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

        Olay, öğle saatlerinde Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Miras kalan arazinin paylaşımı nedeniyle Ferhat Saf ile yengesi D.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ferhat Saf, yanında getirdiği tüfekle yengesi D.S.'ye ateş etti. Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ferhat Saf'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan D.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saf'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Hatay'da yengesini tüfekle yaralayan kişi intihar etti
        Hatay'da yengesini tüfekle yaralayan kişi intihar etti
        Milleyha Kuş Cenneti yeniden su tuttu, kuşlar geri dönmeye başladı
        Milleyha Kuş Cenneti yeniden su tuttu, kuşlar geri dönmeye başladı
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'daki Amik Ovası'nda mısır hasadı başladı
        Hatay'daki Amik Ovası'nda mısır hasadı başladı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekibi kurtardı
        Hatay'da yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekibi kurtardı