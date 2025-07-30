Hatay'da yengesini tüfekle yaralayan kişi intihar etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mağaracık Mahallesi'ndeki evde Ferhat S. (48) ile yengesi D.S. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, yengesini tüfekle ağır yaralayıp intihar etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.