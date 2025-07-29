Hatay'da yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın Defne ilçesinde, makilik alanda çıkan yangından etkilenen kaplumbağa itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, makilik alanda çıkan yangından etkilenen kaplumbağa itfaiye ekibince kurtarıldı.
Ballıöz Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle toprağa saklanan bir kaplumbağa, itfaiye personelince kurtarıldı.
Üzerine dökülen suyla serinletilen kaplumbağa, güvenli alanda doğaya bırakıldı.
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