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        Hatay'da dayısını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı dayısını tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:55
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        Hatay'da dayısını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı dayısını tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Esentepe Mahallesi'nde Ş.Y. (21) ile dayısı İ.K. (28) arasında tartışma çıktı.

        Ş.Y, tartışma sırasında tabancayla dayısı İ.K'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan Ş.Y. ve İ.K. ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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