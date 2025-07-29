Hatay'daki Amik Ovası'nda mısır hasadı başladı

Özova Tarım Genel Müdürü Mustafa Yavuzel de ilk mahsul alımını heyecan ve gururla yaptıklarını, ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydetti.

Hatay'da faaliyet gösteren Özova Tarım da yılın ilk mısır alımını, Kırıkhan ilçesinde hasada başlayan çiftçi Naim Hatdur'dan yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.