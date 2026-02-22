Canlı
        Hatay'da liseliler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor

        Hatay'da liseliler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor

        ALİ KÜÇÜK - Hatay'ın Samandağ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, 3D yazıcıyla tasarımlarını hediyelik eşyaya dönüştürerek hem deneyim kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Hatay'da liseliler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor

        ALİ KÜÇÜK - Hatay'ın Samandağ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, 3D yazıcıyla tasarımlarını hediyelik eşyaya dönüştürerek hem deneyim kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

        Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökebilmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle okula 3D yazıcılar alındı.

        Öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgilerle bilgisayarda yaptıkları tasarımları 3D yazıcılarla hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

        Anahtarlıktan bibloya ve oyuncağa kadar çok sayıda ürün yapan öğrenciler, deneyim kazanmanın yanı sıra gelir elde etme şansı da yakalıyor.

        - Ürünler, okulda ve halk pazarlarında satışa sunuluyor

        Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Naim Haskioğlu, AA muhabirine, okullarında Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri olmak üzere 4 alanda 1500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

        Öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olması için çalıştıklarını belirten Haskioğlu, bu kapsamda okulda uygulamalı eğitimler de yaptıklarını dile getirdi.

        Tasarım atölyesinde öğrencilerin 3D yazıcılarla çeşitli ürünler yaptığını ifade eden Haskioğlu, çalışmayla çocukların gelecekte yapacakları meslekle ilgili deneyim kazanma şansı yakaladığını anlattı.

        Haskioğlu, öğrencilerin atölyede yaptıkları anahtarlık, biblo ve süs eşyalarını okulun internet sitesinin yanı sıra haftanın belirli günlerinde okulda ve halk pazarlarında stant açıp satarak gelir elde ettiğini belirtti.

        Üretim yapmanın öğrencilerin sorumluluk bilincini de artırdığını vurgulayan Haskioğlu, "Geçmiş dönemlerde Gazze'ye yardım kermesi düzenledik. Oraya bir faydamız dokundu. Öğrenciler sadece üretmiyor aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişiyor." dedi.

        Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmeni Ali Düzel de pratik uygulamalarla öğrencilerin öğrendiği teorik bilgileri daha kalıcı hale getirdiklerini belirtti.

        - "Kazandığım parayla kendime 3D yazıcı aldım"

        Bilişim Teknolojileri Alanı 10. sınıf öğrenci Mustafa Eren Palta, tasarımlarını yazıcılarla ürüne dönüştürdüğünü ifade etti.

        Ürünlerin satışından elde ettiği parayla birikim yaptığını ve ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Palta, "Burada kazandığım parayla kendime 3D yazıcı aldım. Ürettiğim ürünlerin satışını yapıyorum. Bazı işletmelerin ürünlerini de basıyorum." dedi.

        Palta, uygulamalar sayesinde hem deneyim kazandığını hem de gelir elde ettiğini belirtti.

        Öğrencilerden Suzan Kara da öğretmenleri ve arkadaşlarıyla anahtarlık ve süs eşyaları yaparak hem güzel vakit geçirdiklerini hem de kazanç sağladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

