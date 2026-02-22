Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dövüştürdükleri horozlar üzerinden bahis oynadıkları belirlenen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:25 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuzuculu Mahallesi'nde "Dörtyol Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği" tabelası bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadıkları tespit edilen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza kesildi.

        Dernek yetkilisi K.U. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan, 4 kişi hakkında da "hayvana eziyet" suçundan adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

