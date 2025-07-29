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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:30
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yastığa gizlenmiş 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu geçirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İskenderun ilçesinde de incelenen yolcu otobüsünde 408 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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