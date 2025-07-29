Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yastığa gizlenmiş 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun ilçesinde de incelenen yolcu otobüsünde 408 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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