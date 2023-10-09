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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:39
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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'nde inşaat halindeki binadan demir çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

        Kimliği belirlenen şüpheliler E.Ö. ve M.İ, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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