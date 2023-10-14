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        Hatay'da depremzede çocuklara moral etkinliği düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, gönüllü doktor adayları çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:34
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        Hatay'da depremzede çocuklara moral etkinliği düzenlendi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, gönüllü doktor adayları çocuklarla buluştu.

        Gaziantep Tıp Fakültesi'nde okuyan bazı gönüllü öğrenciler, Leyla'dan Sonra Projesi kapsamında İskenderun ilçesine geldi.

        Gönüllüler, General Şükrü Kanadlı Ortaokulu'nda bir araya geldikleri öğrencilerle oyunlar oynadı, müzik eşliğinde eğlendi.

        Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sezgin Barutçu, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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