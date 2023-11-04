İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evden hırsızlık yaptığı, Barbaros Mahallesi'nde de motosiklet çaldığı öne sürülen A.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının adresinde 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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