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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da yapımı devam eden yaklaşık 40 bin konutun en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:46
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da yapımı devam eden yaklaşık 40 bin konutun en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

        Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, hep birlikte omuz omuza vererek ayağa kalkacaklarını belirtti.

        Hatay'ın, dünyadaki 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yaptığını anımsatan Yerlikaya, "Medeniyet güneşinin hep üzerinde durduğu eşsiz şehir Hatay, sizlerin azmiyle, duasıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesi ve devletimizin gücüyle yine güneş gibi parlayacak." dedi.

        Yerlikaya, dünyada aydınlatılan ilk cadde olan Kurtuluş Caddesi'nin, "Türkiye'yi Yüzyılı" ile aydınlatılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Hatay'ın karanlıkta kalmasına asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. 6 Şubat 2023 hafızalarımızdan asla silinmeyecek. Acısı yüreğimizden asla gitmeyecek çünkü o gün çok acı, çok karanlık bir gündü. Yükümüz ağır, imtihanımız büyüktü. Ama asla umutsuzluğa kapılmadık, karamsarlığa düşmedik, inancımızı yitirmedik. 'Elbette zorlukla beraber kolaylık vardır' dedik. 'İman varsa imkan da vardır' dedik. 'Ümitsizlik diyarına gitme, umutlar var. Karanlığa kapılma, güneşler var' dedik. O gün asrın felaketinde devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için seferber ettik."

        - "Hataylılar, ata yurdunu asla terk etmedi"

        Zorlukların birlik olarak atlatılacağına dikkati çeken Yerlikaya, şunları söyledi:

        "Asrın felaketi bizleri derinden sarstı. Ancak aziz milletimizin birliğinin, beraberliğinin, sarsılmaz olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Hataylılar, ata yurdunu, anılarını biriktirdiği baba ocağını asla terk etmedi, terk etmeyecek. Çünkü sizlere biz söz verdik. 'Devletimiz bütün imkan ve birikimiyle afetzede kardeşlerimizin yanındadır' dedik. 'Hiçbir kardeşimiz, hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Milletimiz müsterih olsun' dedik. Bugün hamdolsun yaralarımızı hep birlikte sardık, sarıyoruz. Söz verdiğimiz gibi dünyada eşi ve benzeri olmayan bir hızla, bir yıl gibi kısa bir sürede sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlıyoruz."

        Yerlikaya, 11 şehirde 46 bin konutun kurasının çekileceğini ve anahtarının teslim edileceğini belirterek, Hatay'da da 7 bin 275 konutun sahiplerini bulacağını aktardı.

        Hatay'da yapımı devam eden yaklaşık 40 bin konutun da en kısa sürede tamamlanacağının altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Kardeşlerim biz her zaman bir olduk, beraber olduk. Her zorluğu birlikte aştık. Yaşadığımız her badirede, her sıkıntıda olduğu gibi 6 Şubat'ta da depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Devletimiz şefkat ve merhamet elini, evlatlarımızın, yavrularımızın üzerinden çekmedi, çekmeyecek. Hep tek bir gayemiz vardı, sizlerin hayır duasını almak. Yüreğimiz, gönlümüz müsterih olsun. Gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat çalışıyor, deprem bölgesinde hayatın yeniden normale dönmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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